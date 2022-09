Bývalá světová jednička Djokovič od triumfu ve Wimbledonu nehrál, protože kvůli odmítavému postoji k očkování proti covidu-19 nemohl odjet na turnaje do USA, které vyvrcholily grandslamem v New Yorku. Dnes před zraky Federera i vyprodané londýnské O2 areny ztratil s Tiafoem pouhé čtyři gamy. Debla by měl Djokovič odehrát s Italem Matteem Berrettinim proti dvojici Jack Sock, Alex de Minaur.