Legenda, ale i největší smolař! DelPo řekl s největší pravděpodobností své "Sbohem"

Hrál poprvé od března roku 2019 – to dokumentuje, jak moc jeho kariéru ovlivnila zranění. Před pekelnou atmosférou v Buenos Aires, tam, kde to vždy miloval a kde prožil řadu památných bitev na turnajích, ale i v Davis Cupu, jenž tak miloval a ve kterém se dočkal také vítězství.

To, když v roce 2016 v Záhřebu obrátil ze stavu 0:2 zápas s domácí hvězdou Marinem Ciličem a nasměroval svou milovanou Argentinu k titulu.

Na kontě má i jedno grandslamové vítězství, v roce 2009 triumfoval na největším kurtu světa – na stadionu Arthura Ashe v New Yorku. Titulů mohl přidat více, talent na to měl. Byl to však také jeden z největších smolařů, kterého bohužel nepustilo k více úspěchům křehké tělo.