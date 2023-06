Lehečka do utkání vlétl jako uragán. Rychle vedl 5:0, ale pak jeho hra upadla a soupeř snížil na 5:3. Závěr setu si ale pohlídal. „Začal jsem výborně, zatímco soupeř si zvykal na specifické podmínky centrálního kurtu. Dokud byl ve výborném stavu, fungovalo mi to. Jak se trochu rozbil, už to tak nešlo. Navíc on se zlepšil, nedělal tolik zbytečných chyb hlavně na returnu a byl z něj schopen i zatlačit. Strašně důležité bylo, že jsem to dohrál a díky brzkému brejku jsem si pak podržel celý druhý set," věděl Lehečka.

Konec zápasu byl, jak přiznal, hektický. „Neměl jsem to úplně pod kontrolou. Na antuce je to s mojí hrou obtížnější. Je potřeba se někdy zakopat vzadu a vybojovat nějaké míče než dostat volné body ze servisu. Nakonec jsem si ním však přece jen pomohl," podotkl.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Jiří Lehečka (na snímku) v utkání s Nickem Hardtem z Dominikánské republiky.

V Prostějově jako nejvýše nasazený hodlá své kvality potvrdit, byť vyřazení ve druhém kole v Paříži ho zabolelo. Přijel jsem s tím, že co se tam stalo, nechť tam i zůstane. Řekl jsem si, že když mám šanci hrát tady, kde od patnácti let trénuji, pokusím se ji chytit za pačesy. Nemíním to tady jen odehrát, že musím. Chci podávat stabilní výkony a když se mi to povede, mohu se dostat vysoko," dodal dvaadvacetiletý tenista.

Nezaváhal ani Menšík. Rumuna zdolal už před čtrnácti dny na turnaji v Tunisu, tehdy ve třech setech. V Prostějově mu na vítězství stačily dva. „Věděl jsem, do čeho jdu. Vzal jsem si z předchozího duelu jen důležité věci, ponaučil se z chyb a výsledkově i časově to dopadlo výborně, za což jsem rád," liboval si prostějovský mladík.

Po prvním jednoznačném setu ve druhém za stavu 3:1 ztratil servis, ale drama nepřipustil. Vzápětí si ho vzal zpět a zápas v klidu dovedl k výhře. „Nebyl jsem nervózní. To, že jsme si brali podání, šlo za míčky. Soupeř hraje pasivněji, a tak jsem věděl, že čím budou ohranější, bude mu to více vyhovovat. Moje agresivní hra nevyčnívala jako s novými. Jsem proto rád, že se mi hned podařil brejk. Pak už jsem to s novými míči zvládl," uvedl Menšík.

V sobotu má hrát v rámci turnaje exhibici s bývalým skvělým českým tenistou Tomášem Berdychem. Kdyby ji musel vyměnit za finále, které je na programu po ní, potěšilo by ho to. „Buď klapne jedno či druhé, za obojí budu moc rád. Dnes to však bylo jen první kolo. Jdu postupně. Jsem tady doma, cítím podporu fanoušků, rodiny, hrát tady, je pěkné. A samozřejmě si přeji, dojít co nejdál," zdůraznil.