Lehečka se na postup hodně nadřel. Na kurtu se setu trápil. „Nebylo to nic jednoduchého. Známe se, hráli jsme spolu dvakrát, jednou vyhrál on, podruhé já. Oba jsme věděli, do čeho jdeme. Když hraje s žebříčkově lepším hráčem, dokáže se vytáhnout nahoru, hrát lépe než normálně a dnes to potvrdil. Jsem rád, že jsem to zvládl," přiznal.

Ve čtvrtfinále ho čeká Slovák Lukáš Klein. „Chodí do toho jako já. Myslím, že to bude dobré utkání. Moc se těším a doufám, že lidi mě stejně jako dnes přijdou podpořit," dodal Lehečka.

Menšík svůj zápas se 124. hráčem světového žebříčku od začátku vesměs kontroloval. „Soupeř se léta pohyboval okolo padesáté příčky světového žebříčku. Má spoustu zkušeností. Připravil jsem se však na něj výborně, klaplo to na sto procent. Od začátku do konce jsem byl agresivnější, schopný tvořit hru a bodovat. Předvedl jsem takový lepší nadprůměr. Spokojenost je veliká," liboval si talentovaný tenista.

Tlak ja pozitivum

Tlak před domácím publikem si nepřipouštěl. „Vytváří ho na mě tady spousta lidí. Já to však vnímám spíše jako podporu. Navíc, když jsem pod tlakem, hraji nejlépe. Je to sice náročnější hrát před lidmi, co znám, pohání mě to však kupředu," podotkl.

Pochvaloval si i zvolenou taktiku. „Jít si pro úder, útočit, to platí na každého. A je to moje hra. Samozřejmě, na každého tenistu je třeba ji v detailech upravit. Třeba dnes jsem se snažil při servisu soupeře o bleskový první úder a tím hru zrychlit. Ze začátku se mi to nedařilo, nebyl jsem zvyklý na leváckou rotaci. Po prvních dvou gamech jsem si proto stoupl dál a snažil se míček udržet v kurtu. Jak jsem si zvykl, zase jsem do toho chodil naplno dopředu," měl jasno.

Macháč Maďarovi nedal žádnou šanci. „Měl sice formu, když minulý týden vyhrál challenger z kvalifikace, a i tady z ní prošel do hlavní soutěže, ale už měl toho asi dost. Hned ze začátku jsem ho zlomil a hlava mu odešla. To byl i můj cíl. Hodně jsem makal, našel svoji hru a jsem za to rád. Uvidím, jak to půjde dál," pochvaloval si.