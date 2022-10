Lehečka mezi mladou elitou. Český tenista si zahraje Turnaj mistrů

Jiří Lehečka se kvalifikoval jako první Čech na Turnaj mistrů pro tenisty do 21 let. Dvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi si zajistil účast díky sedmé příčce v žebříčku mladých hráčů. Turnaj se uskuteční v Miláně od 8. do 12. listopadu.

Foto: ČTS - Pavel Lebeda (sport-pics.cz) Český tenista Jiří Lehečka a jeho radost během utkání Davis Cupu. Archivní fotoFoto : ČTS - Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Dalšími známými účastníky jsou Ital Lorenzo Musetti (23. místo v žebříčku ATP), Dán Holger Rune (25.), Američan Brandon Nakashima (44.) a Brit Jack Draper (45.). Světová jednička Španěl Carlos Alcaraz a Ital Jannik Sinner (12.) se z turnaje omluvili. O titul se střetne osmička hráčů. Lehečka, jemuž patří ve světovém žebříčku 78. místo, letos debutoval na všech čtyřech grandslamech. Vedle semifinálové účasti na turnaji v Rotterdamu vyhrál srpnový challenger v Liberci. O tři měsíce dříve hrál finále také na challengeru v Mauthausenu. Milánský turnaj Next Gen ATP Finals se koná od roku 2017. Vloni zvítězil Alcaraz, který ve finále porazil Američana Sebastiana Kordu.