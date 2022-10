Dopovala Halepová? Kdyby byla Američanka, nic se neřeší, tvrdí tenisová legenda

Možný doping kategoricky odmítl prezident rumunského tenisového svazu George Cosac. „Neumím si vůbec představit, že by Simona něco takového udělala. Její brilantní kariéra je založena čistě na tvrdé práci. Možnost dopingu u ní vylučuji," uvedl Cosac pro Agerpres.

Halepová podle něj byla testována i dvacetkrát v roce, takže je krajně nepravděpodobné, že by si někdo takový mohl myslet, že by mu užívání nepovolených prostředků mohlo projít.

La hipótesis de Ilie Nastase tras el doping de la rumana Simona Halep, ex número 1 del tenis: “Si fuera estadounidense no se publicaría nada” https://t.co/XemfweXle6 pic.twitter.com/KE0VV2bAtE

Stoprocentního zastání se tenistce dostalo i od jejího bývalého kouče Darrena Cahilla. „Je nulová šance, že by Simona vědomě a účelově užila zakázanou látku. Neexistuje," napsal mimo jiné australský kouč v rozsáhlém prohlášení.

„Nemůžu o tom moc mluvit, protože neznám detaily. Na to může dát odpověď jen Simona. Na druhou stranu, kdyby Simona byla Američanka, tak se tohle vůbec nepublikuje. Vůbec nic by se nedělo. Vím ze zdrojů ze světového tenisu o případech dvou tenistek, o kterých se přitom vůbec nepsalo, přestože byly v podobné situaci," vyprávěl Nastase pro server Playsport.

Podle serveru měl na mysli Serenu Williamsovou a Marii Šarapovovou. „Kdyby se to o nich napsalo do médií, sponzoři by druhý den odešli," vznesl Nastase třaskavé obvinění. Mimochodem Šarapovová byla usvědčena v roce 2016 z užívání zakázaného meldonia.