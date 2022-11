Lehečka - Passaro 4:1, 4:3, 4:1 Lehečka začal Turnaj mistrů pro hráče do 21 let skvěle

Český tenista Jiří Lehečka vstoupil do Turnaje mistrů pro hráče do 21 let v Miláně vítězstvím. S domácím Italem Francescem Passarem si na úvod Zelené skupiny poradil 4:1, 4:3 a 4:1.

Foto: ČTS - Pavel Lebeda (sport-pics.cz) Jiří Lehečka na archivním snímkuFoto : ČTS - Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Článek Jednadvacetiletý Lehečka, který se na turnaj kvalifikoval jako první český hráč v historii, potvrdil roli favorita. Passaro mu vzdoroval pouze ve druhém setu, ve kterém rodák z Mladé Boleslavi potřeboval v tie-breaku k vítězství čtyři setboly. V dalších zápasech Lehečku čekají jiný Ital Matteo Arnaldi a Američan Brandon Nakashima. Do semifinále turnaje, jenž se hraje s pozměněnými pravidly včetně zkrácených setů, postoupí dva nejlepší ze skupiny. Turnaj mistrů hráčů do 21 let v Miláně: Zelená skupina: Lehečka (4-ČR) - Passaro (7-It.) 4:1, 4:3 (9:7), 4:1, 19:30 Arnaldi (8-It.) - Nakashima (3-USA). Červená skupina: Musetti (1-It.) - Tseng Chun-hsin (5-Tchaj-wan) 4:2, 4:2, 4:2 21:00 Draper (2-Brit.) - Stricker (6-Švýc.) Finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové v Glasgow: Skupina B: Austrálie - Slovensko 2:1 Sandersová - Kužmová 6:4, 6:3 Tomljanovicová - Schmiedlová 6:1, 6:2 Perezová, Sandersová - Kužmová, Mihalíková 6:2, 3:6, 6:10. Skupina C: 17:00, Británie - Kazachstán. Tenis Dramatické finále čtyřhry na Turnaji mistryň rozhodl super tie-break, Češky titul neobhájily