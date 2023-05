Lehečku trápí zranění na pravé noze, do Roland Garros by ale měl být fit

"Problém je na mém pravém chodidle a dál bych to asi nerozváděl. Je to v místě, kde jsem měl čtyři roky zpátky únavovou zlomeninu, takže to není velký problém. Řekl bych, že je to maličkost, ale z důvodu, jaké má to místo zdravotní minulost, je potřeba být hodně opatrný a nic neuspěchat," uvedl Lehečka.

Podle jednadvacetiletého rodáka z Mladé Boleslavi vzniklo zranění kombinací náročného programu a předchozí predispozice. "To místo je samo o sobě citlivé na každou změnu povrchu a veškeré přetížení z dlouhých zápasů se pak projevuje. Před turnajem v Římě jsem měl velice náročný tréninkový týden a program, kdy jsem neměl skoro pauzu. I to je jeden z důvodů, proč se bolest projevila zrovna tam. Teď se snažím udělat vše pro to, abych se znovu uzdravil," konstatoval Lehečka.

V Římě prohrál svůj vstupní zápas s Maďarem Fábianem Marozsánem a následně skrečoval kvalifikační duel na challengeru v Turíně, kde vzdal Ukrajinci Aleksandru Brajninovi. V úterý absolvoval vyšetření u profesora Koláře, další kontrolu bude mít v pátek.

Pátek rozhodne

"Díval se i přes sono, zda tam není nějaká patálie, která by mě mohla dál omezovat. Nic vážného tam naštěstí není, za což jsem rád," řekl Lehečka. "Vyzval mě přesto k velké opatrnosti s tím, že je třeba se na to znovu podívat v pátek. To bude asi den, kdy se rozhodne, co a jak. Předběžný nástřel je, že bych mohl už o víkendu pomalu trénovat a od příštího týdne se naplno zapojit," líčil český tenista.

Účast na grandslamovém Roland Garros, které začne v Paříži 28. května, podle něj ohrožená není. "To si ani do hlavy nepřipouštím. Kdyby se náhodou něco změnilo, budu to řešit přímo s Pavlem. Zatím je plán, že by se někdy v polovině příštího týdne mělo odjet do Paříže," ujistil Lehečka.

Nejvýše postavený český hráč v žebříčku ATP se pokusí v Paříži ukončit sérii čtyř nezdarů. Vedle skreče s Brajninem a porážce s Marozsánem zaváhal také v úvodu turnaje v Madridu s Rusem Alexanderem Ševčenkem a předtím prohrál ve čtvrtfinále v Banja Luce se Srbem Miomirem Kecmanovičem.