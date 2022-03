Mastná pokuta. Kyrgios draze zaplatí za své řádění

"Myslím, že jsem teď neudělal nic, za co by mi mohli dát pokutu," tvrdil Kyrgios po vyřazení v Miami. Byl přesvědčený, že rozhodčí Carlos Bernardes při utkání přehlížel nevhodné chování diváků. "A nic mu za to nehrozí. Předvedl otřesný výkon a ani ho neplácnou přes ruce," dodal po prohře se Sinnerem 6:7 a 3:6.