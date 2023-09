Menšík mě ohromil, říká Navrátil. Na US Open by si přál finále Alcaraz-Djokovič

Byly pro vás Menšíkovy výsledky velkým překvapením?

Musím říct, že ohromil i mě, když vidím, jak se s tím vypořádal. Vyhrát kvalifikaci je dobrá věc, Fogniniho po úvodním prohraném setu vyloženě vypráskal. Ale něco jiného je pak hlavní soutěž, kde porazil ve čtyřech setech dva velice dobré hráče, hlavně Barrereho (59. na světě), který je zkušený. S koučem Tomášem Josefusem udělal Kuba za dva roky obrovský kus práce. Taky má velké sebevědomí, ale vždycky to musí být podložené výsledky.

Zápas třetího kola s Američanem Fritzem, v němž uhrál jen tři gamy, na něj ale dolehl.

Těšil se na to, měl zrovna narozeniny, ale ono je to vážně něco jiného, když hrajete někde před pár stovkami diváků a pak na vás v New Yorku přijde 15 tisíc lidí. Navíc Fritz je hlavně doma velice silný, i Jirku Lehečku letos porazil třikrát. Ale věřím, že Kuba bude makat dál a do konce roku se ještě víc posune k první stovce.

Nezamotal vám hlavu směrem k Davis Cupu, kde byste Menšíka v singlu mohl klidně využít?

Samozřejmě. Máme na přípravu ještě pár dnů, ale Tomáš Macháč je mnohem zkušenější, v Davis Cupu odehrál dost těžkých zápasů. Uvidíme podle situace na místě, jak to namixujeme.

Předchozí zápasy v týmové soutěži už stály na Lehečkovi s Macháčem. Co jejich forma?

U Tomáše je trochu problém zdraví, že nehraje třeba čtyři turnaje v řadě. To je škoda, protože když se mu daří a hraje dobře, tak má pak zase pauzu. Na US Open zvládl dvě kola velice hladce, bohužel na něj vyšel Gojo. A ten teď hraje opravdu výborně. V noci dal Chorvat Jirkovi Veselému 3:0 a bude hrát osmifinále s Djokovičem. Chtělo by to, aby se už Tomáš usadil ve stovce, jenže teď bude někde kolem 125. místa a v závěru sezony obhajuje dost bodů.

V žebříčku se naopak Lehečka sune vzhůru, i když na US Open vypadl v prvním kole.

Jirka si ty body nahrál ve Winston-Salemu. Když ale v sobotu hrajete finále turnaje, pak letíte do New Yorku, jdete pozdě spát a stihnete jeden trénink, tak to pak nemusí vyjít, zvlášť když Karacev je velice dobrý hráč. Teď se ale Jirka dobře připraví na Davis Cup, každopádně výsledky má slušné a krok po kroku se posunuje.

Jak se díváte na Lehečkovu spolupráci s Tomášem Berdychem?

Myslím, že jim to sedí. Jirka s mým synem Michalem si Tomáše vybrali a je to ku prospěchu věci. Hlavně při grandslamech je důležité, když se Tomáš podělí o svoje zkušenosti, jak se připravovat nebo regenerovat.

V daviscupové skupině budete hrát ve Valencii i se Španělskem a Srbskem, takže i proti dvěma nejlepším hráčům planety.