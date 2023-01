Menstruace v ženském sportu. Tabu, novináři by se na ni měli ptát, říká bývalá česká světová jednička

To se snaží změnit kampaň společnosti vyrábějící menstruační kalhotky, která nabídne pohled celkem tří sportovkyň z různých odvětví na toto téma. Jako první se o menstruaci rozpovídala Barbora Strýcová. „Je to těžké. Pamatuju si spoustu zápasů, které ovlivnily právě menstruační bolesti či nálady," říká.

Některé zápasy i prohrála, protože se necítila nejlépe. „Ano, v některých zápasech mi menstruace překazila vítězství," přiznala. Ale nevymlouvá se. „Spíše jsem nebyla v té stoprocentní formě a náladě," říká. Jednou však i navzdory svým dnům dokázala hrát skvěle a vyhrát svůj první turnaj ve dvouhře. „Bylo to v roce 2011. Nepřemýšlela jsem o tom, pak to přešlo a já se dostala do formy, kde jsem se cítila strašně dobře," vzpomíná na turnaj v Québecku.

Přiznala, že nikdy téma sama neotevřela, možná i z obavy z výhružek. Často se totiž stává, že někteří nespokojení sázkaři nadávají hráčkám za to, že prohrály. Hrozí i to, že by se dalo vypočítat, kdy to na danou hráčku přijde příští měsíc a mohlo by se s tím dále kalkulovat. Přála by si však, aby menstruace nebyla tabu.