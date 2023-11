Na Američanky s Vondroušovou. A co první singl? Češky budou hledat správnou variantu

„Mají široký kádr a můžou nasadit různé varianty,“ viděl Pála, což ale on může také. Ostatně proti Švýcarsku poslal úspěšně do boje debutantky Lindu Noskovou a Marii Bouzkovou.

Hodně mu ale napoví už čtvrteční souboj Švýcarska s Američankami. „Chci se podívat, jak to bude vypadat. Budeme vědět, na čem jsme,“ tvrdil kapitán. Pokud by Švýcarky vyhrály , pak by na semifinále stačila Češkám i páteční porážka 1:2. Když ale jakkoli zvítězí výběr Rinaldiové, bude to s Američankami přímá řežba o postup.