Nadal nebude na Roland Garros obhajovat titul, chybět bude poprvé po 19 letech

Další osud sezony nechal Nadal otevřený. Kariéru zatím nekončí, předpokládá ale, že rok 2024 bude jeho posledním. "Do poslední chvíle jsem dřel. Ale je to nemožné, poprvé po mnoha letech. Momentálně nejsem schopný Roland Garros hrát. Vzhledem k tomu, co pro mne ten turnaj znamená, si dovedete představit, jak těžké to je. Nemám v úmyslu hrát tenis ještě pár dalších měsíců," uvedl.