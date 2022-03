Nad Fritzem visel otazník po semifinále s Andrejem Rubljovem, při němž si poranil kotník. "Ještě nikdy jsem neměl před zápasem takové bolesti, jako nyní. Udělat pár kroků bylo utrpení. Snažil jsem se hrát drsňáka a s týmem jsme odvedli směrem k finále spoustu práce. Byla to emoční horská dráha a nakonec jsem přesvědčil sam sebe, že budu schopen hrát. A v zápase mě zranění nelimitovalo," líčil Američan.

Nadal usiloval o nakousnutí třetí desítky vítězných zápasů, po 34 nevynucených chybách se ale musel před soupeřem sklonit. "V uplynulých dvou týdnech jsem tady odevzdal to nejlepší, dnes to ale nešlo. Ale bojoval jsem dobře až do konce. Myslím, že s průběhem uplynulých měsíců mohu být spokojený," poznamenal pětatřicetiletý vítěz letošního Australian Open.