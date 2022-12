Nadalova výzva novinářům: Na konec kariéry se mě neptejte

"Bylo to šílené. Doteď jsem s ním nezískal ani set a teď jsem ho poprvé porazil. Skvělá tečka na konec roku," citovala agentura Reuters Norrieho. Vedení 2:0 poté Velké Británii zajistila Katie Swanová výhrou 3:6, 6:1 a 6:2 nad Nurii Párrizasovou.

"Do Australian Open zbývají dva týdny, takže pořád je dost času na řadě věcí zapracovat a zlepšit je," řekl Nadal, který bude v Melbourne Parku obhajovat titul. "On (Norrie) už měl první zápas v sezoně za sebou a to je velká výhoda. Zejména když vyhrál," dodal.