Návrat Djokoviče do čela žebříčku? Velký problém, myslí si Zverev

Pětatřicetiletý hráč na turnaji neztratil ani set. „Myslím, že jsem hrál velmi dobrý tenis. Tři měsíce jsem nehrál turnaj, takže to pro mě byla opravdu extra motivace, abych si vedl dobře, zejména proto, že lidé byli po celý týden tak přátelští a podporovali mě," řekl po turnaji. Naposledy se na okruhu představil ve Wimbledonu, po kterém však i přes zisk titulu klesl v žebříčku na sedmé místo. Na travnatém grandslamu se totiž neudělovaly body do žebříčku.

The moment @DjokerNole secured his 89th ATP title! @telavivopen pic.twitter.com/U5cuaDGiih

Vyjádřil však i jisté pochybnosti. „Ale nevím, jestli bude zase světovou jedničkou. Velkým problémem bude: Bude hrát Australian Open?" ptá se. Pokud by Austrálie svůj postoj k očkování proti covidu nezměnila, bylo by to pro něj špatné. „Pokud ve Wimbledonu nebudou udělovány žádné body do žebříčku, bude mu potenciálně chybět 4000 bodů," řekl německý tenista.