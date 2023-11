Nepanikařím. Byl to jen brejk, hodnotila vítěznou otočku Nosková

Sevilla (od našeho zpravodaje) - Ve Španělsku už sice od pátku trénovala, k ostrému zápasu se však 41. hráčka světa postavila po více než měsíci od návratu z asijské tour. A tvrdě bojující soupeřka udělala z utkání drama.

„Obě budou hrát (v BJKC) poprvé. Od Lindy čekám, že uplatní svou hru, která je aktivní. Hraje rychle a myslím, že by to mohlo proti této hráčce platit,“ přemítal po zveřejnění nominace Pála. Nakonec dopadlo všechno dobře, i když lehce to nešlo.

„Trochu jsem unavená. Byl to dlouhý zápas po dlouhé době, psychicky je to teď důležitější, máme bodík, to je hlavní,“ líčila Nosková, která s flegmatickým výrazem zvládla i koncovku vypjatého zápasu. Ve třetím setu ztrácela už 1:4.

Foto: Marcelo Del Pozo, Reuters Kapitán Petr Pála a Linda Nosková slaví zisk úvodního bodu proti Švýcarsku.

„Pořád jsem si ale říkala, že je to jen jeden brejk,“ líčila, jak se 139. tenistkou světa nenechala zlomit. I když to byl debut Noskové v BJKC, dokázala využít zkušenosti z průlomové sezony ve WTA. „Byla jsem nervózní, to je jasný. Tým mě ale vyprovodil pokřikem a po pár gamech to odešlo.“

Do prvního setu nastoupila zhurta, vedla 4:1, jenže pak se vývoj zkomplikoval. Vývoj tiebreaku si ale zkušeně pohlídala, i když v tu chvíli vypadla tabule ukazující stav. A do třetího setu nefungovalo ani jestřábí oko… „Myslela jsem, že to je 6:3, ale pak to bylo 7:2, menší přešlap. Horší by to bylo naopak. Dokončit sadu je ale vždycky nejhorší,“ usmála se Nosková, kterou v Seville doprovází i kouč David Kotyza.

Foto: Marcelo Del Pozo, Reuters Česká tenistka Linda Nosková slaví výhru v Billie Jean King Cupu proti Švýcarce Naefové.

„Vždy je lepší mít co nejvíce úhlů pohledu. Jsem ráda, že teď poprvé jsem byla s kapitánem na lavičce. Moc mi toho neříkal, vždy mě ale vrátil do reality. Říkal, co funguje, co ne, takže většinu času si to určuju já, co hraju. A to i s mými trenéry,“ popisovala vítězka úvodní dvouhry, které z lavičky fandily grandslamové vítězky Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.