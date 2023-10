Neúcta k tenistkám. Kritika sílí, světová jednička se opřela do WTA

Do okouzlujícího letoviska na pobřeží Karibiku byla přehlídka nejlepších tenistek světa přidělena na poslední chvíli, ačkoli WTA měla i nabídku z Česka a ze Saúdské Arábie. Promotér Tomáš Petera označil vedení asociace za diletantské a dění v Mexiku mu dalo za pravdu. Místní pořadatelé sice na poslední chvíli uvedli areál do hratelného stavu, ale od Turnaje mistryň se přece jen očekává trochu jiný level.

„Celkově to tady není snadné. Všichni se trápí, ale snaží se ze sebe vydat to nejlepší. Nejsem moc spokojená s podmínkami a uspořádáním turnaje,“ postěžovala si Rybakinová, která nedávno kritizovala WTA i kvůli nejasným pravidlům ohledně volného losu v úvodním kole pro turnaj v Tokiu. Vedení organizace dokonce označila za klauny.

„O kurtu se mi moc mluvit nechce. Ale samozřejmě to není dobré. Všechno bylo pozdě a nebyl čas něco opravit. Odrazilo se to i na kvalitě zápasu,“ tvrdila Ruska reprezentující Kazachstán.

„Nespolupráce mezi WTA a ITF je velice zvláštní, protože mezi ITF a ATP to funguje. Laver Cup a Davis Cup jsou součástí dohody. Balon je podle mě spíš na straně WTA, ale holky, které jsou vepředu, si to musí vyřídit. Ozvat se a trochu si dupnout,“ řekl Pála, který s trochou nervozity vyhlíží, v jakém stavu přiletí z Mexika Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková na finálový turnaj BJKC do Sevilly (7.–12. listopadu). „Z Guadalajary do Číny, pak zase do Cancúnu a potom je na programu Sevilla. Ty organizace holkám dávají hrozné kapky,“ postěžoval si kapitán.