Nikdy jsem nezažila takovou nenávist, stěžuje si Sabalenková na ukrajinské protihráčky

Sabalenková si na napjaté vztahy mezi tenistkami postěžovala jen pár dní poté, co proti ní ve 3. kole turnaje v americkém Indian Wells odmítla nastoupit Ukrajinka Lesja Curenková. „Bylo to pro mě opravdu těžké, protože jsem nikdy v šatně nečelil tolika nenávisti," uvedla k situaci Běloruska před startem na Miami Open.

Některé její kolegyně to ale vidí jinak. Podle Curenkové, která po kontroverzním rozhovoru s šéfem WTA Stevem Simonem nenastoupila do zápasu proti Bělorusce kvůli záchvatu panické ataky, by běloruští a ruští tenisté měli proti válce na Ukrajině otevřeně a veřejně vystupovat.

„Vedla jsem hodně divné diskuze. Nebyly to úplně hádky," přiznala Sabalenková, že na okruhu bylo hlavně v počátcích konfliktu pořádné dusno „Týkalo se to spíš členů týmů některých hráček. Byly to hodně složité. Těžké období, ale už je to lepší," dodala finalistka turnaje v Indian Wells.