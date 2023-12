Od čtrnáctiletých po elitu. České tenistky dominují ve všech kategoriích!

Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová, finalistka French Open a semifinalistka US Open Karolína Muchová, čtvrtfinalista Australian Open Jiří Lehečka, k tomu výborné výkony českých tenistů v Davis Cupu… To je jen stručný výčet českých úspěchů v končícím roce.

A to zdaleka není vše. Připočíst je nutné fantastické výsledky českých nadějí na mistrovství světa družstev do 14 let, kde zlaté medaile vybojovaly jak mladé české hráčky, tak vůbec poprvé v historii i tenisté.

„Byla to úžasná jízda. Holky byly skvělý tým a navzájem se doplňovaly nejen na kurtu, ale i mimo něj. Jsem za ně hrozně ráda, že vše zvládly navzdory tomu, že zápasy byly vyrovnané, napjaté a nervózní,“ říkala už po sedmém titulu dívek nehrající kapitánka Petra Cetkovská.

Naprostou dominancí skončilo i halové mistrovství Evropy do 16 let, kde se z triumfu v chlapecké i dívčí kategorii radovaly opět výhradně Češi. Excelentními výkony se však prezentovaly české naděje i na juniorských grandslamech. Nikola Bartůňková si zahrála o titul ve Wimbledonu, Tereza Valentová pro změnu na US Open.

„Z devíti možných wimbledonských titulů jsme získali čtyři a půl. Máme tady mistryně Evropy, vicemistry Evropy, mistryně světa a mistry světa. Jsme nejlepší na světě! Jak to ještě můžeme zlepšit?“ říkal v rozhovoru pro portál tenisovysvet.cz šéf českého a evropského tenisu Ivo Kaderka.

Foto: ITF Brenda Fruhvirtová patří k největším českým nadějím

Jeho slova jasně potvrzuje pohled na žebříčky. V kategorii do 14 let je mezi nejlepší desítkou neuvěřitelných pět českých tenistek, u jejich stejně starých protějšků jsou pak dvě české vlaječky.

U dívek do 16 pak v TOP 10 najdeme tři česká jména - Laura Samsonová, Tereza Valentová, Alena Kovačková, u chlapců jsou mezi elitou druhý Maxim Mrva a čtvrtý Jan Kumstát. V žebříčku hráček do 18 let jsou mezi desítkou nejlepších Brenda Fruhvirtová, Sára Bejlek a Nikola Bartůňková.