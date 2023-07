Kaderka o kouzlu českého tenisu. Zajímala se i princezna Kate

Kaderka podrobnosti o českém systému výchovy talentů probíral mimo jiné s českou velvyslankyní ve Velké Británii Marií Chatardovou, která ho pozvala na večeři do své rezidence. "Popisoval jsem jí do detailů, jak to máme nastavené. Řekla mi, že se o to velice zajímala princezna Kate. Mám od paní velvyslankyně esemesku, že pak za ní Kate přišla a ona jí to převyprávěla," poznamenal Kaderka.