Oťukávání skončilo, už žádné hory! Na výmluvy nebude čas, cílí Lehečka na novou sezonu

Málaga (od našeho zpravodaje) - „Ještě mě čeká pár dní volna v Málaze. A pak s mým kondičním trenérem Radkem Štěpánkem (shoda jmen) odletíme na Tenerife. Potom se k nám připojí i kouč Michal Navrátil a budeme se snažit dokončit přípravu na příští rok i z tenisové stránky,“ řekl Lehečka.

Sezona v jeho podání byla každopádně průlomová. V žebříku se posunul o padesát míst a aktuálně je 31. V Melbourne se zaskvěl premiérovým postupem mezi nejlepší osmičku na grandslamu, porazil dva hráče z top 10 (Auger-Aliassime, Rubljov) a další čtyři z nejlepší dvacítky. Po daviscupové kvalifikaci ve Valencii se ale trápil a náladu mu moc nezvedla ani Málaga, kde mu ve vypjatém souboji s Australanem de Minaurem k postupu chyběly dva míčky. I Jaroslav Navrátil mluvil o tom, že Lehečkovy výkony během roku připomínaly hory. „Nahoru, dolů. ale důležitá je hlavně vyrovnanost,“ apeloval kapitán DC týmu.

"JUST CLASSIC @alexdeminaur "



From a set and a break down @alexdeminaur levels the tie for Australia defeating Lehecka 4-6, 7-6(2), 7-5!@DavisCup | #DavisCupFinals pic.twitter.com/YwzBQYLwjD — ATP Tour (@atptour) November 22, 2023

„Stoprocentně. To je jedna z věcí, na které pracujeme dennodenně. Tento rok bylo plno výsledků, kdy se nám to nelíbilo, naopak bylo dost výsledků a zápasů, kdy jsem se cítil dobře. Celá sezona mi vyšla, jak jsem si představoval. Výborný začátek roku. První finále na okruhu ATP, vydařený Davis Cup ve Valencii, teď bohužel hořká tečka. Pro mě je důležité se žebříčkově posouvat. Když příští rok skončím lépe, než jsem teď, tak to bude rozhodně posun,“ věří Lehečka, kterého však hned v lednu čeká obhajoba na Australian Open a potřebuje na ni být v pohodě fyzicky i psychicky.

Lehečkovy nejlepší turnaje roku 2023 Australian Open: čtvrtfinále (360 bodů) Dauhá: semifinále (90) Wimbledon: osmifinále (180) Winston-Salem: finále (150)

„Teplo ve Španělsku tělu prospělo. Byl jsem schopný si před Davis Cupem odpočinout a zregenerovat bolavý břišní sval. Teď je pro mě hlavní načerpat nějaký objem, ze kterého budu moci čerpat od 25. prosince, kdy odlétáme do Perthu,“ prohlásila česká jednička, které s aklimatizací mezi špičkou pomáhá i někdejší světová čtyřka Tomáš Berdych.

„Tomáš přinesl nadhled a zkušenosti, jak se to má dělat, když chcete být nejlepší. Tento rok jsme se všichni oťukávali. Teď je pro nás hlavní tým ustálit a do příštího roku vstoupit naplno s jasně danými cíli. Tam už čas na výmluvy nebude. Tento rok jsem si všechno odjel, vím, jaké to bylo. Jestli je dobré daný turnaj hrát, nebo není. Příští rok už není čas ztrácet čas diskusemi, co je dobré a co ne. Bude to čistě o výsledcích, abych byl na každý zápas stoprocentně připravený,“ líčil Lehečka.