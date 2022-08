Nosková - Zacharovová 6:2, 7:5 Paráda! Sedmnáctileté české tenistky se kvalifikovaly na US Open, Krejčíková se Siniakovou ale v problémech

Sedmnáctileté tenistky Linda Nosková a Linda Fruhvirtová se probojovaly z kvalifikace poprvé v kariéře do hlavní soutěže grandslamového US Open. České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková tři dny před startem US Open nenastoupí k semifinále čtyřhry na turnaji v Clevelandu. Důvodem odstoupení nasazených jedniček je podle informací na sociálních sítích zranění zad Siniakové.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Linda Nosková na turnaji Livesport Prague Open Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Článek Krejčíková se Siniakovou v Clevelandu vyhrály ve čtyřhře dva zápasy a v semifinále měly nastoupit po půlnoci SELČ proti kazašsko-srbskému páru Anna Danilinová, Alekandra Kruničová, jenž tak postoupil do zápasu o titul bez boje. Ve dvouhře vypadla Siniaková v 1. kole, turnajová jednička Krejčíková o kolo dál. Olympijské vítězky letos v deblu vyhrály oba grandslamy - Australian Open a Wimbledon - na nichž startovaly. Z Roland Garros je vyřadil koronavirus Krejčíkové. Na US Open se budou snažit o zkompletování kariérního Grand Slamu. Sedmnáctileté tenistky Nosková s Fruhvirtovou se kvalifikovaly na US Open Sedmnáctileté tenistky Linda Nosková a Linda Fruhvirtová se probojovaly z kvalifikace poprvé v kariéře do hlavní soutěže grandslamového US Open. Loňská vítězka juniorského Roland Garros Nosková porazila Rusku Anastasii Zacharovovou 6:2, 7:5, Fruhvirtová zdolala v posledním kvalifikačním kole Francouzku Chloé Paquetovou 6:4, 3:6, 6:3. Turnaj v New Yorku začne v pondělí. Semifinalistka červencového turnaje WTA v Praze Nosková postoupila do hlavní soutěže na grandslamu podruhé. V květnu uspěla na Roland Garros, kde pak vypadla v 1. kole s vítězkou loňského US Open Britkou Emmou Raducanuovou. Main draw for Linda Nosková! pic.twitter.com/5L4UhxrpoZ — Marty (@Svitoflopina) August 26, 2022 Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy neztratila v kvalifikaci ani set, před Zacharovovou vyřadila dřívější wimbledonskou finalistku Eugenii Bouchardovou z Kanady a Polku Katarzynu Kawovou. Nejmladší hráčka první stovky žebříčku WTA (87. místo) Nosková ztratila proti Zacharovové jen jednou servis, naopak soupeřku o něj připravila čtyřikrát. Po hodině a 28 minutách využila při podání ruské hráčky první mečbol. Linda Fruhvirtová se do hlavní části grandslamového turnaje probojovala na třetí pokus. Takřka dvou a půlhodinové utkání proti o 11 let starší Paquetové rozhodla v úvodu třetího setu, kdy se jí podařilo ve druhém gamu prolomit soupeřčin servis. Přestože za stavu 5:2 nevyužila tři mečboly a duel následně na více než hodinu přerušil déšť, sedmnáctiletá Češka po návratu na kurt dopodávala zápas k vítězství. FIRST SLAM main draw for LINDA FRUHVIRTOVA! pic.twitter.com/4kLLE1jREa — Marty (@Svitoflopina) August 26, 2022 Nosková s Fruhvirtovou doplní v hlavní části US Open sedmičku Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Tereza Martincová, Kateřina Siniaková a Karolína Muchová. O postup do turnaje zabojuje ještě šestnáctiletá Sára Bejlek, kterou čeká Britka Heather Watsonová. Mezi muži usiluje o premiérový postup do hlavní části US Open Tomáš Macháč. Jednadvacetiletý rodák z Berouna bude čelit o rok mladšímu Italovi Flaviu Cobollimu. CLEVELAND (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů): Čtyřhra - semifinále: Danilinová, Kruničová (4-Kaz./Srb.) - Krejčíková, Siniaková (1-ČR) bez boje. GRANBY (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů): Dvouhra - semifinále: Savilleová (9-Austr.) - Kosťuková (10-Ukr.) bez boje. CHALLENGER PRAHA (antuka, dotace 31.440 eur):: Dvouhra - čtvrtfinále: Menšík (ČR) - M. Cuevas (Urug.) 7:5, 6:2. ITF PŘEROV (antuka, dotace 60 000 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Palicová - Šalková (obě ČR) 6:1, 6:4, Gámizová (Ven.) - Bartůňková (ČR) 6:2, 6:0. Kvalifikace na tenisový turnaj US Open v New Yorku: Ženy - 3. kolo: Nosková (4-ČR) - Zacharovová (Rus.) 6:2, 7:5, L. Fruhvirtová (ČR) - Paquetová (12-Fr.) 6:4, 3:6, 6:3. US Open Cenný skalp a US Open na dosah. Mladá Češka porazila finalistku Wimbledonu