Paříž, Tokio, Wimbledon. Vyjde to do třetice? Vondroušová už dávno není vyjukaná

Dvě opravdu velká finále už Markéta Vondroušová zažila. Před čtyřmi lety na Roland Garros, o dva roky později na olympiádě v Tokiu. Ani jednou to nevyšlo. Podobnou bilanci má ale i její sobotní soupeřka v boji o wimbledonský titul Tunisanka Uns Džábirová. Loni prohrála ve finále v All England Clubu i na US Open. Velký zápas, který začíná v 15 hodin, vynese na tenisový piedestal jen jednu.

Foto: Kin Cheung, ČTK/AP Markéta Vondroušová v semifinále Wimbledonu proti Elině Svitolinové