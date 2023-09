ANALÝZA: Postup do Malagy nemusí být chimérou. Je ale potřeba potopit Španělsko

Deset let letos na podzim uplyne od posledního českého triumfu v Davis Cupu, který na srbské půdě zařídili ve finále Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem. Jejich současné následovníky čekají od středy do soboty na semifinálovém turnaji ve Valencii tři zápasy, jež je mohou katapultovat až do finále v Malaze. Je to ale vůbec reálné?

Foto: Profimedia.cz Český daviscupový tým čeká těžká skupina

Článek V hráčské šatně mají Češi na stěně napsáno: ‚My tu mísu stejně vyhrajem', což je pokřik, který si tenisté v hloučku prozpěvovali po vyhraných zápasech. Po losu, který týmu Jaroslava Navrátila přisoudil jako soupeře domácí Španělsko, Jižní Koreu a Srbsko, se ale kapitán trochu orosil. Vypadalo to totiž na předem ztracený ‚Výlet do Španěl'. Po odřeknutí startu ze strany domácí jedničky Carlose Alcaraze ale Češi vycítili šanci a ve středu by po ní měli vystartovat jak ohař po kořisti. V celkové tabulce pod sebe potřebují dostat dva soupeře. A vyzrát v sobotu na Srby, obzvlášť, když je posílí grandslamový rekordman a vítěz Novak Djokovič, nevypadá příliš reálně. Hned první souboj se Španělskem tak bude tím klíčovým. O roli týmové jedničky je jasno. Jiří Lehečka za uplynulé měsíce udělal obří pokrok, pronikl do top 30. Čtvrtfinalista Australian Open letos porazil špičkové soupeře Zvereva, Norrieho Auger-Aliassimea, Rubljova… Jeho hra, kterou s koučem Michalem Navrátilem cizeluje i Tomáš Berdych, nabrala světové parametry. V daviscupových dvouhrách má bilanci 4:3, při barážích v Izraeli a v Portugalsku přispěl pokaždé dvěma body. Tenis Dva ze tří. Lehečka přijel na grandslam pozdě a v New Yorku narazil Po odhlášení Alcaraze se do role domácího lídra posunul 25. hráč světa Alejandro Davidovich Fokina, srpnový semifinalista z Toronta, kde porazil i Zvereva a Ruuda. Lehečka však jediný vzájemný duel nad synem ruských rodičů letos v Queen's Clubu vyhrál, byť to bylo na trávě. Rychlý povrch ve Valencii má sice vyhovovat Španělům, ale česká jednička si ho pochvalovala. Základem musí být nadprůměrný servis a okamžitý přechod do nátlakové hry. Obranáři se na tomto podkladu mají cítit mnohem hůř. Českou dvojkou je žebříčkově Tomáš Macháč (119. v ATP), který přiletěl za týmem později jako finalista challengeru ve Francii. V Davis Cupu dvaadvacetiletý tenista zvládá ještě pozvednout úroveň svého stylu. Ve dvouhrách má bilanci 4:1, zaskočil Gasqueta, Evanse, Sousu. Foto: Cole Burston, ČTK/AP Jiří Lehečka v zápase s Casperem Ruudem Navrátil by jako žolíka mohl vyslat na kurt i osmnáctiletého Jakuba Menšíka, který se zaskvěl postupem do třetího kola US Open. Při night session s Američanem Fritzem však českého mladíka zaskočila divoká newyorská atmosféra. Macháč má z předchozích daviscupových střetnutí více zkušeností, je ostřílenější, v DC zvládal složité stavy i koncovky. Také Španělé budou mít možnost oznámit sestavu až hodinu před zápasem. A rovněž jejich kapitán David Ferrer spekuluje o dvojce, kterou je podle rankingu pětatřicetiletý Roberto Bautista Agut (42.). Ten ale svůj poslední duel na okruhu odehrál už skoro před 2 měsíci ve Gstaadu. Ve španělském týmu jsou ještě Bernabe Zapata Miralles (75.) a dodatečně povolaný Albert Ramos-Viñolas. Ani s jedním se Macháč ještě neutkal. Problémem je debl Z pohledu českých šancí je ale nejproblematičtějším bodem čtyřhra. Češi v ní naposledy vyhráli v roce 2018, od té doby následovalo už devět porážek v řadě s debly z Maďarska, Nizozemska, Bosny a Hercegoviny, Slovenska, Francie, Velké Británie, Argentiny, Izraele a Portugalska. Proto má Navrátil v týmu deblového specialistu Adama Pavláska, jenže stále se mu nepodařilo sestavit pár, který by dal vzpomenout na sehranost Berdycha se Štěpánkem, s jejichž bodem ze čtyřhry se v českých kalkulacích vždy počítalo. To už dávno neplatí. Komentáře SMEČE JANA KUKALA: Vondroušová neměla hrát na US Open debl, američtí fanoušci bláznili jak při Davis Cupu Španělé mají po ruce 15. deblistu světa Marcela Granollerse, jenž před rokem zařídil ve stejné fázi dva body po boku Pedra Martineze, který ale ve Valencii chybí. Na českou výhru ve čtyřhře přesto budou sázet asi jen milovníci překvapení. Už v singlech bude potřeb zaskočit soupeře i publikum v hale La Fonteta, která má být na duel s Českem vyprodaná (9 tisíc diváků). „Místní diváci jsou ale sportovní, není to divočina jako v Argentině, nebo v Srbsku," přemítal Navrátil, který si dobře pamatuje, jaký ‚klacek' dostali Češi při posledním vystoupení na španělské půdě při finále 2009 v Barceloně (0:5). Lehečka a spol. však mají v Davis Cupu ohromnou touhu něco dokázat. Zápas se Španěly je k tomu ideální příležitostí.