Pohádkový příběh. Bývalá světová tenisová jednička se zasnoubila s fanouškem

A na procházce pak potkala svého nastávajícího snoubence! Původně mladého muže minula, jenže on se otočil a prohlásil: „Hodně štěstí na US Open." U jedné větičky ale nezůstalo a elegán požádal tenisovou hvězdu o možnost společného snímku. Bývalá světová jednička přiznává, že byla ohromena krásou muže. „Páni, ten je tak hezký," vzpomíná bývalá světová jednička, co jí běželo myslí.