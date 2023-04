Pořádání turnaje WTA v Ostravě je kvůli zrušenému bojkotu Číny nejisté

"Varianta, že by se tenis vrátil do Moskvy je nulová, takže o toto místo bojujeme. Problém je ale i ten, že celá tour už bude tou dobou v Asii a pro hráčky by to bylo velmi komplikované, co se cestování týče. Zároveň ale v ten termín jiná významná akce není a navíc se na tomto turnaji započítávaly body do Masters," doplnil Petera.