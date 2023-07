Postup ztracen! Wimbledon se divil a smál: Mentální krach, zhroucení, jaké se na kurtech nevidí

Fanoušci se nestačili divit, mnozí se smáli. Nechápali, co a proč se stalo, když španělský tenista Alejandro Davidovich Fokina promarnil šanci zdolat Dána Holgera Runeho. V pátém setu mu vše hrálo do not, už za stavu 5:4 měl mečboly, v tie breaku pak vedl 6:2 a 8:5, ale ani to mu nestačilo a když Dán srovnal na 8:8, sám se úplně zhroutil. Nepochopitelně podával spodem...

Foto: Dylan Martinez, Reuters Španěl Alejandro Davidovich Fokina v akci při zápase s Holgerem Runem.

