Překvapení na kurtu! Zalepená ústa. Světová jednička promluvila o tom, co to znamená

Tázavé pohledy. Co to je za podivnost, mohli si říkat fandové tenisu, když zaregistrovali fotografie z poslední přípravy světové jedničky Igy Šwiatekové na pokračování sezony v Montrealu. Polka se po kurtu pohybovala s páskou nalepenou přes ústa. Je to snad nějaké osobní gesto? Nebo novota v přípravě?

Foto: Czarek Sokolowski, ČTK/AP Iga Šwiateková vyhrála domácí turnaj ve Varšavě

Článek Dvaadvacetiletá hráčka vše záhy objasnila. Přiznala, proč si - nikoli poprvé - při tréninku sama zalepila ústa. Používá tzv. mouth-taping, který má sportovce přimět co nejvíce dýchat nosem, díky čemuž může vylepšit vlastní vytrvalostní schopnosti. Iga at practice: secrets of a four-time Slam winner 🤫🤐 Iga à l'entraînement : les secrets d'une quadruple championne de Grand Chelem 🤫🤐#OBN23 pic.twitter.com/2LsMNTQO7p — Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) August 5, 2023 „Úplně tomu nerozumím. Je ale vše těžší, když dýcháte jen nosem. Myslím, že to má něco společného s výdrží, ale nebudu to vysvětlovat. Nejsem odborník," řekla Šwiateková webu tennisworldusa.org. Po pásce sáhla na radu svého realizačního týmu. „Dělám to už delší dobu. A opravdu je rychle vidět rozdíl v tom, jak všechno, co v tréninku děláte, je těžší právě s páskou na ústech," líčila dále. „Je to tedy způsob, jak zapracovat na své vytrvalosti bez toho, že bych dělala extrémní věci," řekla Šwiateková, která se v druhém kole turnaje utká s Karolínou Plíškovou. Polka nedávno vyhrála turnaj ve Varšavě a do Kanady dorazila ve zjevně dobré formě. Turnaj v Montrealu a pak i v Cincinnati je pro Šwiatekovou přípravou na US Open, kde bude obhajovat titul. Tenis Nejtěžší je přijít na to, kolik rizika je moc a kolik je tak akorát, říká Plíšková. Poprvé zkusí porazit Šwiatekovou

