Přijela návštěva z Córdoby. Juniorky okoukly českou šatnu, došlo i na hraní karet

Sevilla (od našeho zpravodaje)- I tento rok jsou ale mladé Češky v laufu. „Jsme favoritky, měly bychom vyhrávat,“ souhlasila Samsonová. Ve skupině už to ostatně odnesly Kanaďanky i Lotyšky. „Ve čtvrtfinále hrajeme proti Japonkám. Vyšlo to blbě, to je těžký soupeř. Musíme se s tím poprat a bojovat,“ prohlásil kapitán mladých hráček David Škoch. Výlet do Sevilly by ale k pohodě v týmu měl přispět.

„Proběhla tu i tiskovka, kam přišla Billie Jean Kingová, Arantxa Sánchezová Vicariová a Conchita Martinezová. Měly proslov a pak se jim pokládaly otázky. Bylo to zábavné a holky si to moc užily,“ popisoval Škoch. „Měl být i oběd, ale nakonec jsme dostali jen bagetu, která nebyla moc dobrá,“ postěžoval si kapitán juniorek, o které se ale postaraly jejich starší krajanky a vzaly je na oběd do hráčské jídelny. A pak je zapojily i do momentálně nejoblíbenější hry českých tenistek, kterou je UNO.

Foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz) Chvíle pohody na Billie Jean King Cupu

„Pro ně bylo určitě super to tady takhle vidět a být s námi. Kdybych byla v jejich věku, byl by to pro mě zážitek,“ řekla Vondroušová. „Nečekala jsem, že se budeme takhle bavit. Eliška se zná ze Štvanice s Markétou, já s nikým, ale seznámily jsme se a bylo to super,“ přitakala Samsonová.