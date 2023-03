"Proti Novakovi musíte hrát co nejlépe a doufat, že nebude mít svůj den, protože jinak.... Má 22 grandslamů, takže je to proti němu těžké a není jisté, že vyhrajete. Jsem rád, že jsem zahrál lépe než on," pochvaloval si Medveděv podle agentury Reuters. "Před zápasem jsem se cítil skvěle, teď už to taková sláva není. Každý zápas s Novakem je fyzicky náročný, hraje se hodně výměn. Dneska bylo vlhko, hodně jsme se potili, z čehož jsme neměli radost ani jeden. Vždycky jsou to mezi námi velké bitvy, už se těším na další," prohlásil.