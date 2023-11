Respekt i perspektiva. Ještě se budeme zlepšovat, tvrdí kápo českých tenistů

Málaga (od našeho zpravodaje) - V září ve Valencii Češi při postupu mezi finálovou osmičku sešvihali všechny soupeře, i když domácí Španělsko nastoupilo bez Carlose Alcaraze a Srbové nasadili Novaka Djokoviče jen do deblu. „Soupeři ale vědí, co se nám povedlo. V Davis Cupech předvádíme ty nejlepší výkony, dokážeme se v něm vyburcovat,“ tvrdí Lehečka.

„Větší respekt tu určitě je. Všichni kapitáni, které jsem dlouho neviděl, mi gratulovali. Ale neměli bychom se moc obracet do minulosti, musíme žít současností. V Davis Cupu to ale kluky vždycky nakopne, určitě jsou konkurenceschopní,“ líčil Navrátil před středečním duelem s favorizovanou Austrálií.

Ve funkci je 66letý kápo od roku 2006. Zažil nejslavnější českou daviscupovou éru korunovanou dvěma tituly z let 2012 a 2013, kterou zařídily týmy kolem Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka. Dvojice, na níž bylo dlouhá léta spolehnutí a která mezi soupeře zasévala strach a obavy. Teď jsou tu následovníci. „Černí koně? To by k nám mohlo sedět,“ myslí si Macháč.

Foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz) Čeští tenisté se chystají na vyvrcholení Davis Cupu

„Po roce 2014, kdy jsme ještě hráli semifinále v Paříži, přišla hluchá léta, samé baráže. Vždycky jsem ale říkal, že mladé hráče máme, jen to bude trvat, než budou schopni navázat na tu éru Tomáše a Radka,“ prohlásil Navrátil.

Při loňské baráži v Izraeli přitom zažíval ne zrovna příjemné chvilky. „Jirka to tady v Málaze připomínal, že jsme bojovali, jestli zůstaneme nahoře, nebo půjdeme někam do pralesa. Teď jsme ale vnímaní daleko lépe. Za rok a půl udělat takový progres je vynikající,“ souhlasil kapitán.

Vzhledem k síle letošních soupeřů, kdy do Španělska přijeli posílit své týmy i oba finalisté letošního Turnaje mistrů Srb Djokovič a Ital Jannik Sinner, by celkový český triumf byl pochopitelně ohromným překvapením. Ale s Lehečkou (22 let) a Macháčem (23) je český tým stále velice perspektivní do dalších let.

„Jsou to mladí kluci a já doufám, že příští rok půjde do stovky i Kuba Menšík (18), který na to má. Adamovi Pavláskovi je sice 29 let, ale mezi deblovými specialisty patří k těm mladším. Ještě se budeme zlepšovat,“ říká neochvějně Navrátil.