Ve společnosti hvězd, s radami od Berdycha. Jsme v plné parádě, říká Lehečka před Davis Cupem

Málaga (od našeho zpravodaje) - „Za ty plakáty, co tu po městě visí, jsem moc rád. Je to zadostiučinění za sezonu. Tuhle pozici jsem si vybojoval, výsledky jsem si musel uhrát, takže je to pěkná tečka, když moje fotka visí vedle velkých jmen. Dodává mi to sebevědomí. Ale abych tam býval pravidelně, to pak dál musím potvrzovat na turnajích a přinášet body do žebříčku. To je můj cíl hned po tom, co chci tady uspět,“ plánoval Lehečka v rozhovoru pro Sport.cz.

Ve valencijské kvalifikaci jste skolili Španěly, Korejce i Srby jasně 3:0. Jak vám tohle vědomí pomáhá před středečním soubojem s Austrálií?

Ta nálada přišla s námi. Měli jsme čas se připravit a zároveň zhodnotit, co se nám povedlo. Jsme v plné parádě, abychom na to navázali. Bude to pro nás ale větší výzva než předtím, protože Austrálie je ve skvělé formě. Všichni hrají výborně a mají jeden z nejsilnějších týmů, co jsou tady. Bude to těžký oříšek, ale když budeme hrát dobře, tak na Valencii můžeme navázat.

Cítíte, že už dávno nejste za outsidery?

Za poslední dobu jsme udělali veliký progres. Ještě před rokem a půl jsme byli v baráži a museli jsme do kvalifikace. Za rok jsme v osmičce a uvidíme, jestli to budeme schopni dotáhnout někam dál. Už postup sem je úspěch, ale nechceme ještě končit.

Davis Cup jste si poprvé zahrál v 17 letech v Ostravě proti Nizozemsku, takže ho hrajete už pátým rokem. Jak svoje dosavadní výsledky vidíte s odstupem?

Pořád je to docela krátká kariéra. Zápasy jsem měl na začátku hodně náročné, bylo to těžké, ale nabral jsem zkušenosti a využil je. Pak už se to rozjelo. Dokázal jsem tým vést, a věřím, že to tak bude i nadále.

Foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz) Na vyvrcholení Davis Cupu je vše připraveno

Tahle sezona byla pro vás průlomová, představoval jste si ji podobně?

Byla určitě úspěšná. Začínal jsem ji na 81. příčce a dostal jsem se do top 30, takže super, byl jsem za to moc rád. Byl to rok zkušeností, první rok, kdy jsem odehrál největší turnaje, vlastně celý kalendář. Pár týdnů bylo horších, ale tak to v tenise bývá, musím si vážit každé chvíle, co jsem stál na kurtu.

Není v tom pro vás trocha symboliky, když jste sezonu skvěle začal v Austrálii (čtvrtfinále na grandslamu v Melbourne) a teď byste ji měl docvaknout postupem přes Australany?

Stoprocentně, já doufám, že se to povede. Začátek roku byl úžasnej. Tam se mi to moc povedlo, byl jsem schopný ukázat, co ve mně je. Sezona pak měla lepší i horší momenty, ale celkově ji hodnotím kladně. I když turnaje jsem ukončil předčasně, než jsem chtěl, z důvodu malého zranění břišního svalu, tak jsem měl možnost zregenerovat, uzdravit se a vletět do přípravy naplno. Den po dni se zlepšujeme, a to je hlavní.

Foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz) Čeští tenisté před závěrečnými boji Davisova poháru

Je znát i větší respekt ze strany soupeřů?

Sledujeme, že týmy vědí, co se nám povedlo. V Davis Cupech předvádíme ty nejlepší výkony a dokážeme hrát na dobré úrovni. I když se třeba někomu nedařilo, tak na Davis Cupu jsme byli schopni vždycky se vyburcovat k nejlepšímu výkonu. Ale nebudeme na to spoléhat, chceme se co nejlépe připravit, jak to právě děláme.

Když jste před velkou akcí měl možnost se pořádně nachystat, tak to pak vždycky stálo za to. A teď za sebou takový trénink máte. Je v tom vaše výhoda?

Cítím, že mi dost pomáhá, když si můžu zařadit jeden trochu delší tréninkový blok. Ať je to před turnajem, nebo před Davis Cupem. Je to jedna z věcí, která mi sedí a dodá i herní sebevědomí, které pak můžu dopilovat a předvést maximum. Uvidíme, jak to bude teď, ale herně se cítím dobře, rozhodně líp než na konci turnajové sezony.

Foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz). Jiří Lehečka během tréninku

Jakými daviscupovými radami vás vybavil Tomáš Berdych, se kterým spolupracujete?