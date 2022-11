Rune je po triumfu v Paříži poprvé v elitní desítce žebříčku

Rodák z Kodaně Rune začal sezonu na 103. místě a na prvním turnaji musel do kvalifikace. Na jejím konci je kometou roku a prvním náhradníkem pro Turnaj mistrů v Turíně. Do elitní desítky žebříčku se prosadil jako třetí nejmladší aktivní tenista: Nadal a současný lídr Alcaraz to dokázali v 18 letech.