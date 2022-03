Ruská invaze mě ničí, ta bolest je nesnesitelná. Nemůžu pokračovat, pláče ukrajinská hvězda

"Nedokážu se na nic soustředit. Fyzicky, ale hlavně psychicky mě to ničí. To, co se děje na Ukrajině, je šílené. Jsem ale hrdá na svůj lid, s jakou odvahou a odhodláním bojuje a brání naši zemi. Dává mi to víru, abych i já našla sílu k návratu," pokračuje se slzami v očích Svitolinová.