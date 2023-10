Šafářová se na návrat nechystá, chce si pouze zahrát s neteří

„Jsme tenisová rodina a se ségrou jsme si jednou zahrály debla. Teď už neteře dorůstají do věku, kdy hrají pěkný tenis, a chtěla bych si s každou zahrát deblíka a užít si to. Byla to taková hurá akce,“ vysvětlila Šafářová. „S dětmi bohužel není moc času se neteřím věnovat, ale snažím se jim pomoct, když to jde. Navíc je to pro nás i fajn výlet,“ vysvětlovala Šafářová, jež je ve Francii s oběma dětmi.