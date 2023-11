Sbírala míčky Federerovi, teď zvládla premiéru jako jednička. Strašně ráda hraju za svou zem, líčila Bouzková

Je to super pocit takhle získat druhý bod. Chtěla jsem navázat na Lindu a taky to vybojovat. Začala jsem nervózněji, ale vrátila jsem se ke své hře.

Taky jsme si říkaly, že máme dva body, a to ani nehrála Maky jako wimbledonská vítězka a k tomu naše super deblistky. Tady je to takové otevřené. Můžeme hrát všechny, i když první dvě holky taky můžou hrát všechno a nás vůbec nepotřebují. Jsem jako záloha a jsem ráda, že jsem přispěla.

Determination 💪 Marie Bouzkova takes the first set 6-4 #BJKCupFinals | @jsmeceskytenis pic.twitter.com/IbdW9DYPNZ

Ale to bylo tak nějak i celkově z dlouhé sezony a ze všeho. Teď jsem za ten zápas v podstatě ráda a jsem pyšná na to, že poslední turnaj byl super.

Ani jsem to nevěděla, ale je to další krok k tomu, aby se to s chlapama tak nějak srovnalo. Je to super, samozřejmě je tam teď hodně věcí, které se holkám nelíbí, zároveň jsou prize money krokem dopředu. Ale jsou to odlišné organizace, buďme za to rády.