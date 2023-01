"Byl to velmi těžký zápas. Jsem šťastná, že jsem vyhrála poslední míček a s ním i celý zápas," řekla v rozhovoru na kurtu Nosková. "Snažím se jít do každého míčku na sto procent nehledě na to, jaký je stav. Vždycky chci postoupit," doplnila česká tenistka.