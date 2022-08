RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Šádka do hodiny etikety nepozvou, ale Plzeň vede skvěle. Smekám před Svědíkem

Slavia se prostřílela do čela ligy, Sparta také nabírá správný směr, hodně pozornosti si vysloužilo i Slovácko. A nejen výhrou 2:1 v Olomouci. Klobouk dolů před jeho trenérem Martinem Svědíkem, který veřejně přiznal, že útočník Kozák nebyl jeho vysněnou posilou. Ukázal, že je to velký člověk, chtěl, aby se vyčistil vzduch. Řada trenérů by tohle neudělala, byla to ze strany Svědíka skvělá reakce. Slovácku i tohle určitě pomůže. Ukázalo, že patří do špičky a věřím, že to potvrdí historickým postupem do skupiny Konferenční ligy.