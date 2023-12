Siniaková zahájila sezonu porážkou

Kateřina Siniaková vstoupila v Austrálii do nové tenisové sezony porážkou. V Brisbane podlehla bývalé světové trojce a vítězce US Open Sloan Stephensové z USA 5:7 a 3:6. Na turnaji kategorie WTA 500 se v dalších dnech představí také Karolína Plíšková a Linda Nosková. V Brisbane hrají i muži a do hlavní soutěže úrovně ATP 250 postoupil po dvou výhrách bez ztráty setu v kvalifikaci Tomáš Macháč.

Foto: Tertius Pickard, ČTK/AP Kateřina Siniaková při utkání se Sloane Stephensovou z USA.

Článek Siniaková, jež předchozí sezonu zakončila triumfem na říjnovém turnaji v Nan-čchangu, v utkání hráček z páté desítky žebříčku jako první ztratila podání, ale stav 1:4 ještě dokázala vyrovnat. Jenže ve dvanáctém gamu jí Američanka sebrala servis podruhé. Do druhé sady sedmadvacetiletá česká tenistka vstoupila brejkem, ale hned vzápětí sama podání neudržela. Pak se jí to znovu stalo za stavu 3:4 a o tři roky starší grandslamová šampionka z Flushing Meadows z roku 2017 Stephensová v následujícím gamu proměnila po hodině a 43 minutách hry druhý mečbol. Tenisový turnaj mužů a žen v Brisbane v Austrálii (tvrdý povrch): Muži (dotace 739,945 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Ševčenko (Rus.) - Van Asche (Niz.) 6:3, 6:2 Popyrin - O'Connell (oba Austr.) 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4) Ženy (dotace 1,736.763 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Stephensová (USA) - Sinikaová (ČR) 7:5, 6:3 Kalinská (Rus.) - Peraová (USA) 6:2, 6:1 Rodionovová (Austr.) - Trevisanová (It.) 6:3, 6:2 Andrejevová - Šnajderová (obě Rus.) 6:2, 6:3 Schmiedlová (SR) - Dolehideová (USA) 3:6, 6:4, 6:2 Giorgiová (It.) - Stearnsová (USA) 5:7, 6:2, 6:3¨ Kosťuková (Ukr.) - Bogdanová (Rum.) 4:6, 6:3, 6:3