Nebezpečí na kurtu! Zápas narušil jedovatý had

„Miluju zvířata, hlavně ta exotická. Ale říkali, že to byl opravdu jedovatý had. Bylo to blízko od podavačů míčků, takže to byla opravdu nebezpečná situace,“ řekl Thiem. „Něco takového se mi nikdy nestalo a rozhodně na to nikdy nezapomenu,“ doplnila bývalá světová trojka.