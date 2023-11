Sinner? Z vykuleného kluka je mercedes, hlásí z Itálie česká legenda. Nový Davis Cup ale považuje za nesmysl

Jaký má v Itálii ohlas daviscupové vítězství?

Ohromný! Aby ne, když to vyhráli po 47 letech. Oslavují tu hlavně Jannika Sinnera, který hrál výborně už na Masters v Turíně. Myslel jsem si ale, že Djokoviče nepustí do semifinále a prohraje schválně s Runem, protože porazit Srba dvakrát po sobě je pak hrozně těžké. Ale za každou výhru na Turnaji mistrů je spousta peněz, takže Sinner porazil i Dána, a nakonec prohrál ve finále. Ale na Davis Cupu si to vynahradil.

Je to pro Italy nový idol?

Já myslím, že to pomalu ani není Ital. Spíš Němec tam od Cortiny (z Innichenu). I tak vypadá. Jeho bývalý trenér Riccardo Piatti se mě na něj jednou ptal, jestli si myslím, že bude dobrej. A tam stál takovej vykulenej kluk v čepici. Tu nosí pořád, já to nechápu. Pak se ale nějak nepohodli a rozešli se. Ale Sinner dál hraje takovou tu vytloukačku zezadu. Jako byste v televizi pořád koukali na vysílání Rai Uno. To Federer měl těch programů mnohem víc, klidně jich během zápasu přeladil čtyři pět. Rozumíte mi?

Foto: Profimedia.cz Bývalý český tenista Tomáš Šmíd

Určitě.

Ale jo, Sinner je sympaťák. Ale mentalitou Němec. Italové se ztotožňují spíš s ferrari. A on je jako mercedes, který nastartuje v minus padesáti i v plus padesáti, ale nějaké velké emoce od něj neuvidíte, maximálně zaťatou pěst. Kdežto tady mají lidi rádi spíš typy, jako je lyžař Alberto Tomba, extrovert, co balí ženský. To třeba Matteo Berrettini je typický Ital. Teď zrovna chodí s jednou trochu profláklou dámou (37letá Melissa Sattaová je bývalou přítelkyní fotbalisty Christiana Vieriho, s Kevinem-Princem Boatengem má syna, aféru měla i s basketbalistou Kobe Bryantem - pozn.), tak má trochu jiné starosti. Moc šikovný je ale i Lorenzo Musetti, možná víc než Sinner, jen se zatím tolik neprosadil. Pak je tam ještě Matteo Arnaldi a Lorenzo Sonego, ten tým mají Italové velice dobrý.

Stane se podle vás Sinner světovou jedničkou?

Až skončí Djokovič, tak budou nejlepší Alcaraz, Rune a Sinner. Ale nebude to taková dominance jako v podání Djokoviče, Federera a Nadala. Alcaraz vyhrával, když hrál všechny balony na 200 procent, to bylo neskutečný. Ale když hraje na 120, tak přicházejí porážky.

V popularitě sportů je v Itálii nedostižitelnou jedničkou fotbal. Sháněli se vám během vašeho působení u italských juniorů hůř talentovaní kluci?

Za mě byli podporováni nejlepší hráči v jednotlivých ročnících. Měl jsem tam i Filippa Volandriho, který je teď daviscupovým kapitánem. Ten byl z Livorna, forhend měl namrzlej, servis moc neuměl, ale sympaťák. Nakonec to dotáhl docela vysoko (25. místo v ATP).

Prospívá italskému tenisu, když se v Turíně koná Turnaj mistrů?

Určitě, je tu i tisícovka v Římě. Stejně jako Next Gen koupí ale nakonec Masters Arabové a bude se to hrát někde v Rijádu. Ale určitě to nebude taková šaškárna jako letošní Turnaj mistryň žen v Cancúnu.

Jannik Sinner has won 1️⃣0️⃣ matches against the top five in 2023 - more than any other player this season 💪 pic.twitter.com/PNewbM91uV — Eurosport (@eurosport) November 27, 2023

S italskou generací, která vyhrála Davis Cup v roce 1976, jste se potkávali s československým týmem celkem často. Jak na ni vzpomínáte?

To je pravda, v roce 1979 jsem v semifinále v prvním zápase na Foru Italiku prohrával s Barazzuttim v pátém setu 1:5 a otočil jsem na 7:5. Ivan (Lendl) to měl s Panattou 1:1 na sety, když se zápas přerušil, ale druhý den dostal dvakrát 0:6. Pak jsme s Honzou Kodešem prohráli debl, Ivan v pěti setech s Barazzuttim a bylo. Ale další rok ve finále jsme je už přehráli.

Co jako vítěz Davis Cupu z roku 1980 říkáte na jeho aktuální podobu?

No že je to nesmysl. Kdo to vymyslel, že spolu budou hrát Itálie a třeba Srbsko ve Španělsku? Kdyby se hrálo finále v Neapoli, tak to klidně můžou hrát na fotbalovém stadionu, protože by to chtělo vidět 100 tisíc lidí. Mně tahle nová varianta nevoní, cítím tam nějaké zákulisní machinace. Proč si nenechali poradit od lidí, co tomu rozumí? I Honza Kodeš by vám řekl, že je to krávovina. Dřív taky bylo Davis Cup mnohem těžší vyhrát. A všude, kam jsme s Ivanem Lendlem přijeli, ať to bylo v Ekvádoru, v Paraguayi, v Argentině, nebo kdekoli v Evropě, to byla ohromná událost.

Vycházel jste s Panattou a spol., když jste jim pak po aktivní kariéře fušoval do jejich teritoria?

Panatta asi trochu žárlil, ale ministr sportu Mario Pescante hledal někoho světového kalibru s jiným pohledem, kdo naruší ty jejich zaběhnuté vazby. To středisko s nejlepšími hráči jsem pak vedl sedm let.

Pod palcem jste měl i tenistky, je to tak?

Já fungoval u holek jako supervizor, ale byly tam i Schiavoneová s Pennettaovou. Kdyby mi tehdy někdo řekl, že obě vyhrají grandslam, tak bych si o něm myslel, že je šílenec. Ale u holek je možné fakt všechno. Když Raducanuová vyhraje US Open a pak řekne, že nejtěžší zápas bylo druhé kolo kvalifikace, tak co si máte myslet? Klauniáda, když to řeknu natvrdo.

S těmito názory byste asi v současném tenisovém prostředí moc neuspěl, nemyslíte?