Skvělý český úspěch! Tenistky ovládly mistrovství Evropy

České tenistky do 16 let vyhrály mistrovství Evropy do 16 let. Tým kapitána Davida Škocha ve složení Tereza Valentová, Lucie Urbanová a Magdaléna Smékalová dnes ve finále v Mariánských Lázních porazil Srbsko 2:1.

Foto: Český tenisový svaz Mladá česká tenistka Tereza Valentová.Foto : Český tenisový svaz

Článek "Je to další obrovský úspěch českého tenisu, když po týmu čtrnáctiletých hráček kapitánky Petry Cetkovské jsme dnes získali další evropský titul v kategorii juniorek. Děvčata potvrdila, že naše juniorky jasně dominují Evropě. Na prvních sedmi místech evropského žebříčku totiž figuruje pět Češek," řekl prezident Českého tenisového svazu a evropské federace Tennis Europe Ivo Kaderka. Na turnaji se vedle Češek a Srbek představily také týmy Řecka, Polska, Bulharska, Německa, Nizozemska a Španělska. Na začátku listopadu budou české juniorky obhajovat v turecké Antalyi loňský světový titul. Tenis Úspěchy českých juniorek? Máme unikátní a ojedinělý systém, jak s mládeží pracovat, říká Kaderka

