Španělský talent může na tenisovém trůnu vystřídat Djokoviče

Alcaraz po návratu po zranění postoupil do finále i na třetím turnaji a bude navazovat na titul z Buenos Aires. Naposledy v Riu de Janeiro mu jedinou letošní porážku připravil Brit Cameron Norrie v repríze finálového duelu z Argentiny. Jedenáctého nasazeného Sinnera vyřadil poté, co mu v první sadě odvrátil setbol. Pokud uspěje i proti Medveděvovi, vrátí se do čela pořadí žebříčku ATP před Novaka Djokoviče, který v Indian Wells nestartuje kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru.