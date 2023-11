Špatná bilance i vzpomínky. K panice ale není důvod, říkají Češi před Austrálií

Málaga (od našeho zpravodaje) - V kapitánské roli už zažil Navrátil dva souboje s Australany. A vzpomínky na ně? „Špatný.“ V prvním kole v roce 2015 vedl v Ostravě Lukáš Rosol v úvodním zápase nad Thanasi Kokkinakisem 2:0 na sety a 5:4. Jenže skvěle rozehraný duel nedotáhl, Češi doma prohráli 2:3 a museli na baráž do Indie.

„Celková bilance českého týmu proti tomuhle soupeři není lichotivá. Myslím, že je to 1:7,“ trefil správně kapitán. Jediná výhra proti Australanům je z památného semifinále na pražské Štvanici v roce 1975, kde si zahrál i Tony Roche, kterého teď Češi potkávají v útrobách arény, kde se finálový turnaj koná.

„Pár let jsme s nimi nehráli. Teď je tu nová generace hráčů, musíme do toho jít s pokorou, protože Austrálie má velké jméno a dobré kluky, vždyť jsou to finalisté z minulého roku,“ připomněl Navrátil.