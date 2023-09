Srazili nás výborní Češi, byla to lekce, přiznal Ferrer

Souboj s domácími Španěly měl být pro mladý český soubor klíčovým v otázce případného postupu ze skupiny C, ve které jsou ještě týmy Srbska s hvězdným Djokovičem a Koreje. Že však Lehečka a spol. vypráskají favorita ve všech třech zápasech a přenechají mu jediný set, to byla velká rána i pro bývalou světovou trojku a současného nehrajícího kapitána španělského týmu Davida Ferrera.

„Byla to opravdu lekce, máme se z čeho učit. A Češi byli opravdu výborní. I pro mě to byl debut na lavičce coby kapitána, a to není pro nikoho lehké. Navíc ještě před vlastními fanoušky, kde je ta odpovědnost velká,“ připomněl Ferrer nejen svou premiéru v týmové soutěži v roli kapitána, ale i Zapaty Mirallese, který v úvodním duelu nestačil na Macháče (4:6, 4:6).