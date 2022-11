Trojnásobná grandslamová vítězka Šwiateková porazila Garciaovou podruhé v kariéře a oplatila ji letošní porážku z domácího turnaje ve Varšavě. Nasazená jednička se stala po Marii Sakkariové z Řecka druhou jistou semifinalistkou Turnaje mistryň. Polka vyhrála pošesté za sebou a připsala si 16. triumf z posledních 17 zápasů. Po vítězství na US Open ji zdolala jen Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Ostravě.

Varšavská rodačka zatím ztratila na Turnaji mistryň jen deset her a připsala si 14. vítězství proti hráčce z první desítky za sebou. Šwiateková je také první hráčkou po Petře Kvitové, která se probojovala do semifinále prestižního turnaje před dovršením 22 let. České tenistce se podobný počin povedl v roce 2011.