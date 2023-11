Tak ještě jednou. Naposledy. Legendární Nadal má o konci jasno

„Víte, nevěřím na zázraky, nevěřím, že se moje tělo najednou zázračně vzpamatuje do té míry, že bych měl energii a sílu pokračovat, to už nepůjde. Rok 2024 bude mým definitivně posledním, tím jsem si stoprocentně jistý,“ nedělá si iluze Nadal.

Španělský tenista by tak měl začít svou poslední sezonu na Australian Open, což nedávno potvrdil i šéf prvního grandslamového turnaje roku Craig Tiley. O pár týdnů později to však Nadal zpochybnil. „Vždycky jsem byl pod tlakem. Ať už sám od sebe, kdy jsem očekával určité výkony, nebo od fanoušků. A mým cílem bylo vždy ukázat se v co nejlepším světle. O to se snažím i teď. Ale moje limity jsou bohužel zřejmé,“ krotil nadšení fanoušků Rafa.