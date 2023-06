TENIS ONLINE: Bouzková bude bojovat s favoritkou, do hry půjdou i Kvitová s Krejčíkovou

Tenistka Petra Kvitová jde po nedělním vítězství v Berlíně, kde se radovala z 31. titulu na okruhu WTA, znovu do akce. Češka se v rámci přípravy na třetí grandslamový turnaj sezony Wimbledon představí na trávě v Eastbourne. Soupeřkou jí tam bude Lotyška Jelena Ostapenková, která pro změnu ovládla turnaj v Birminghamu. Jako první půjde v pravé poledne do akce Marie Bouzková, ta se utká s Brazilkou Beatriz Haddad Maiovou. Od 16:30 by pak měla nastoupit Barbora Krejčíková proti Číňance Wang Si-jü. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.

Foto: Jean-Francois Badias, ČTK/AP Tenistka Marie Bouzková jde do akce.