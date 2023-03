TENIS ONLINE: Klíčový okamžik? Muchová musí dotahovat

Muchová byla v roce 2019 v tehdejším duelu prvního kola US Open papírovou favoritkou, v žebříčku čtvrtfinalistce Wimbledonu patřila 47. pozice a Rybakinová byla o dvacet míst níže. Během čtyř let se ale karty obrátily. Kazachstánka šla výkonnostně nahoru, loni dokonce dokázala slavný turnaj v All England Clubu senzačně vyhrát a aktuálně v žebříčku uzavírá první desítku. Forma české tenistky i s ohledem na zdravotní problémy kolísá a v současnosti šestadvacetiletá hráčka figuruje na 76. místě.